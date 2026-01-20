Bonus 2026, ecco i contributi confermati per chi ha un Isee basso

Dal primo gennaio 2026 è entrata in vigore una nuova modalità di calcolo dell'Isee, "più favorevole per le famiglie con figli e per l'accesso alle principali misure di inclusione sociale", secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Lo ricorda l'Inps in un messaggio in cui precisa che il nuovo valore dell'indicatore si applica ad Assegno di inclusione, Supporto per la formazione e il lavoro, Assegno unico e universale per i figli a carico, Bonus asilo nido e forme di supporto domiciliare, Bonus nuovi nati. "L'intervento sull'Isee si inserisce in una linea di azione chiara che mira a rendere il welfare sempre più aderente ai bisogni reali delle famiglie, rafforzando equità, inclusione e corretto accesso alle prestazioni", ha affermato il presidente Inps Gabriele Fava, assicurando che l'Istituto "ha attivato con tempestività le procedure necessarie per la determinazione del nuovo Isee, così da consentire ai cittadini di utilizzare senza ritardi uno strumento essenziale per l'accesso a numerose misure socio-assistenziali".

