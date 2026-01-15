La Carta Valore è un bonus digitale (personale e nominativo) che riconosce ai neodiplomati un importo da utilizzare per acquisti legati alla cultura e all’apprendimento. La somma assegnata non viene restituita in denaro, ma caricata su una piattaforma digitale che consente di effettuare pagamenti per beni e attività legati alla sfera culturale e formativa. Possono accedere a questa agevolazione i giovani che conseguono il diploma di scuola superiore e che conseguono il titolo entro l’anno in cui raggiungono i 19 anni di età.

