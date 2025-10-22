Manovra 2026, in arrivo Carta valore per neodiplomati: cosa sapere

La Carta della Cultura è una carta in formato digitale e ha un valore di 100 euro per ciascuna annualità dal 2020 al 2024. Se si hanno i requisiti, infatti, può essere richiesta anche per gli anni precedenti, a partire dal 2020. Nel 2020, infatti, era stata approvata la legge con "Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura", il cui obiettivo è quello di "favorire e sostenere la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini". Dopo l’approvazione dei decreti attuativi, dal primo ottobre sarà possibile recuperare i bonus dei vari anni, dal 2020 in poi. C’è tempo fino al 31 ottobre per richiederlo, con le richieste che potranno essere inviate solo in via telematica tramite Io, l'app dei servizi pubblici gestita da PagoPA. Per accedere all’App Io - "in modo semplice, veloce e sicuro", come spiega il ministero - bisogna utilizzare l'identità Spid o la Carta di identità elettronica (Cie).