Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuto sulla questione con una nota. "In relazione agli incentivi per l'occupazione di giovani, donne e nelle aree Zes, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa in una nota che "nella legge di bilancio 2026, ai commi 153, 154 e 155 dell'articolo 1, sono previste misure volte a incrementare l'occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate e sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale unica", si precisa come prima cosa. Poi si aggiunge: "Considerata la vigenza delle agevolazioni previste dal decreto Coesione (D.L. n.60/2024, convertito con modificazioni nella legge n. 95/2024) per le assunzioni fino al 31 dicembre 2025, il Ministero e l'Inps completeranno il monitoraggio necessario a disporre di un dato consolidato sull'utilizzo delle risorse - aggiunge la nota - Un dato indispensabile per determinare con precisione i residui che, nel rispetto delle regole europee applicabili, potranno concorrere a completare la dotazione delle misure previste dai commi 153-155 della Manovra 2026. Gli uffici competenti del Ministero sono già impegnati nelle attività necessarie all'attuazione delle misure. Per assicurare la piena operatività degli interventi e la coerenza con i vincoli finanziari e regolatori applicabili, sarà predisposto un emendamento nell'ambito della conversione del decreto Milleproroghe".