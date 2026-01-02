Introduzione
Nei giorni scorsi l’Inps ha annunciato una novità: nel corso di questo mese, quindi gennaio 2026, diventa operativo il nuovo Portale delle Prestazioni di lavoro occasionale. All’interno, ci sono sezioni rinnovate dedicate ai prestatori (per Libretto Famiglia e per Contratto di prestazione occasionale) e agli intermediari (per Libretto Famiglia). L’obiettivo è rendere più semplice e intuitiva la gestione delle prestazioni di lavoro occasionale, soprattutto per chi svolge l’attività lavorativa - come baby-sitter, assistenza domestica, ripetizioni, ecc… - e per chi opera come intermediario. I dettagli
Quello che devi sapere
Il nuovo Portale delle Prestazioni di lavoro occasionale
Novità per chi svolge prestazioni di lavoro occasionale tramite Libretto Famiglia o Contratto di Prestazione Occasionale e per gli intermediari del Libretto Famiglia. Nel messaggio del 24 dicembre 2025, infatti, l’Inps ha comunicato: “Sarà rilasciato dal mese di gennaio 2026, all’interno della piattaforma telematica Inps dedicata alle Prestazioni di lavoro occasionali, il nuovo portale dedicato ai prestatori e intermediari di Libretto Famiglia”. Poi l’Istituto ha aggiunto: “Il nuovo portale, frutto di un intervento di refactoring e restyling nell’ambito del processo di evoluzione e semplificazione dei servizi digitali rivolti a cittadini e professionisti, punta a rendere più semplice e intuitiva la gestione delle prestazioni di lavoro occasionale, sia per chi svolge l’attività lavorativa sia per chi opera come intermediario”.
Come accedere al Portale
Per accedere al Portale delle Prestazioni di lavoro occasionale bisogna collegarsi al sito www.inps.it e utilizzare le credenziali digitali (Spid, Cie, Cns o eIdas). “All’interno dell’area tematica è disponibile anche un manuale utente aggiornato, con istruzioni operative per prestatori e intermediari”, spiega l’Inps. E ancora: “Con il nuovo portale, l’Istituto prosegue nel percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti e rendere più efficienti e trasparenti le modalità di gestione del lavoro occasionale”.
Una nuova area dedicata ai prestatori
L’Inps ha anche ricordato che “i lavoratori che intendono svolgere prestazioni di lavoro occasionale tramite Libretto Famiglia o Contratto di Prestazione Occasionale devono registrarsi preventivamente sul portale, indicando le informazioni necessarie alla gestione del rapporto di lavoro e al pagamento del compenso”. In particolare, accedendo al Portale e selezionando “Prestatore” l’utente può registrarsi quale prestatore delle prestazioni occasionali. È prevista una sola registrazione sia per il Libretto Famiglia sia per il Contratto di Prestazione occasionale.
La nuova “Scrivania Prestatore”
Una delle novità del portale è la “Scrivania Prestatore”, grazie alla quale - spiega ancora l’Inps - i lavoratori potranno:
- visualizzare in un’unica pagina tutte le prestazioni comunicate dagli utilizzatori;
- consultare lo stato dei pagamenti effettuati dall’Inps;
- accedere al prospetto annuale dei compensi;
- gestire le modalità di riscossione del compenso.
La “Scrivania Prestatore”, quindi, consente - in un’unica pagina divisa in più sezioni - di visualizzare in maniera schematica le informazioni relative alle ultime prestazioni comunicate dagli utilizzatori, di visualizzare l’elenco di tutte le prestazioni comunicate dagli utilizzatori e di accedere al dettaglio delle stesse, compreso lo stato del pagamento del compenso effettuato dall’Istituto.
“Resta fermo l’obbligo per il prestatore di autocertificare l’appartenenza alle categorie previste dalla normativa, come pensionati, studenti under 25, disoccupati o percettori di prestazioni di sostegno al reddito, e il rispetto dei limiti economici annuali stabiliti dalla legge”, ricorda l’Istituto.
Il pagamento
Per quanto riguarda il pagamento del compenso, l’Inps raccomanda “di prestare la dovuta attenzione all’indicazione in procedura delle modalità con cui il lavoratore desidera ricevere il pagamento, in quanto è possibile scegliere tra le seguenti tre modalità di pagamento:
- bonifico bancario su Iban;
- bonifico domiciliato;
- pagamento immediato (presuppone la generazione di un mandato di pagamento da parte dell’utilizzatore da consegnare al prestatore, che deve presentarlo all’ufficio postale per la riscossione. Se l’utilizzatore non genera il mandato, decorsi 15 giorni dalla prestazione la procedura reindirizza il pagamento verso il bonifico domiciliato ordinario)”.
I limiti economici
Nel suo messaggio, l’Inps ricorda che “è possibile svolgere attività lavorativa mediante le prestazioni di lavoro occasionali tramite il Libretto Famiglia o il Contratto di Prestazione Occasionale”. Ci sono, però, dei limiti economici annuali da rispettare. Ecco quali sono:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;
- prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, per compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Accesso esteso agli intermediari
Un’altra novità del nuovo portale è che è stato esteso l’accesso agli intermediari. In particolare, il nuovo portale consente anche agli intermediari abilitati - quindi consulenti del lavoro, commercialisti e patronati - di operare sia per conto degli utilizzatori del Libretto Famiglia sia dei prestatori, nel rispetto delle deleghe conferite. “Si ricorda che tutte le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi degli utilizzatori e dei prestatori possono essere svolte anche tramite gli intermediari e dagli Istituti di patronato esclusivamente per i servizi erogati al prestatore e agli utilizzatori del Libretto Famiglia”, precisa l’Inps. E ancora: “Gli intermediari potranno accedere alle nuove funzionalità attraverso profili dedicati, semplificando le operazioni di registrazione e gestione degli adempimenti informativi previsti dalla normativa”.
