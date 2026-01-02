Un’altra novità del nuovo portale è che è stato esteso l’accesso agli intermediari. In particolare, il nuovo portale consente anche agli intermediari abilitati - quindi consulenti del lavoro, commercialisti e patronati - di operare sia per conto degli utilizzatori del Libretto Famiglia sia dei prestatori, nel rispetto delle deleghe conferite. “Si ricorda che tutte le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi degli utilizzatori e dei prestatori possono essere svolte anche tramite gli intermediari e dagli Istituti di patronato esclusivamente per i servizi erogati al prestatore e agli utilizzatori del Libretto Famiglia”, precisa l’Inps. E ancora: “Gli intermediari potranno accedere alle nuove funzionalità attraverso profili dedicati, semplificando le operazioni di registrazione e gestione degli adempimenti informativi previsti dalla normativa”.

