Da taglio Irpef ad aumenti, tutti gli sgravi sullo stipendio nel 2026

Intanto, prosegue il percorso parlamentare della Legge di Bilancio, blindata dopo il via libera del Senato arriva il 23 dicembre. A Palazzo Madama l’ok alla Manovra, che è lievitata fino a quota 22 miliardi, è arrivato con 110 sì e ora il testo deve essere approvato ancora dalla Camera. "Siamo intervenuti su questioni che sembravano quasi impossibili", ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, sebbene fino all'ultimo il cammino verso la luce verde è stato impervio. Infatti la scelta di far saltare all’ultimo una manciata di norme - tra cui lo spoil system nelle Authority e la misura contro i lavoratori sottopagati - è stata dettata dalla necessità di evitare rischi di "incostituzionalità del testo".