Pos collegati ai registratori di cassa, al via i controlli del Fisco

Per prevenire eventuali contestazioni e controllare la correttezza delle informazioni, esercenti e professionisti possono accedere direttamente al sito dell’Agenzia delle Entrate. All’interno dell’area “Fatture e corrispettivi” è disponibile una sezione che riporta l’elenco dei terminali POS utilizzati e il totale delle operazioni registrate. Le informazioni provengono dai flussi che, dal 2022, banche e società che gestiscono i terminali di pagamento inviano periodicamente all’amministrazione finanziaria. Spetta quindi all’operatore verificare che tali dati siano corretti e che ogni dispositivo sia associato al registratore telematico utilizzato per la trasmissione dei corrispettivi.

