Ricevute Pos, stop alla conservazione: tutte le novità

Va precisato poi che, in realtà, gli scontrini contengono già l’indicazione del pagamento avvenuto in modo tracciabile. Una modifica, questa, già operativa e che ha anticipato l’allineamento tra Pos e registratori di cassa, che è entrata in vigore da inizio 2026 e diventerà pienamente operativa da inizio marzo quando sarà messo a disposizione nell’area riservata del sito delle Entrate la possibilità di abbinamento digitale tra i terminali e i registratori di cassa, come riporta Il Sole 24 Ore.