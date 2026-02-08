Crescono i pagamenti digitali in Italia, in aumento il numero dei Pos

La risposta dei punti vendita a questi cambiamenti in atto prende forma con l’ampliamento della gamma di strumenti accettati: vengono infatti affiancati il contante, le carte e gli strumenti digitali evoluti. Cresce poi anche l'offerta di soluzioni Buy Now Pay Later: si stima che oggi in Italia tra 40 e 50 mila esercizi le mettano a disposizione della clientela. È inoltre importante sottolineare che, sempre secondo quanto ricostruito da Confesercenti, le frodi restano molto contenute. La maggior parte di queste infatti avviene 'a distanza', e non nei pagamenti al punto vendita. E ancora, altro tema centrale è quello dei costi sostenuti dalle imprese delle transazioni: si può arrivare infatti a registrare fino al 22% in più rispetto al contante.