Crescono i pagamenti digitali in Italia, in aumento il numero dei Pos

Introduzione
I servizi di pagamento digitali stanno ormai prendendo sempre più piede nei settori del commercio, nel turismo e nei servizi. A sottolinearlo sono i risultati di elaborazioni e analisi condotte da Confesercenti sulla base di dati ufficiali, da cui risulta che nell’anno appena concluso il numero dei Pos in Italia è stato di circa 3,87 milioni, in crescita rispetto ai 3,75 milioni del 2024: si tratta di un aumento di circa 660mila terminali rispetto al 2018, in crescita del 21%.
Quello che devi sapere
L’uso dei Pos in Europa
Secondo lo studio dell’associazione, l’Italia si colloca tra i Paesi più avanzati in Europa per quanto riguarda i pagamenti elettronici: infatti nello stesso periodo preso in esame i Pos attivi risultano pari a poco più di 3,2 milioni in Francia e a 1,5 milioni in Germania. E non solo: insieme ai Pos, crescono anche i pagamenti digitali presso i punti vendita fisici in Italia - commercio, pubblici esercizi, attività turistiche e servizi - che nel 2025 dovrebbero essersi assestati intorno ai 376 miliardi di euro.
Le parole del presidente di Confesercenti
Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, ha commentato così i risultati emersi dall’analisi: “L'immagine delle imprese italiane come 'anti-cashless' è da archiviare, così come la demonizzazione del contante: l'evidenza dei dati mostra che le imprese non contrappongono gli strumenti di pagamento, ma li integrano per dare libertà di scelta ai clienti. Quello che non è da archiviare, invece, è il tema dei costi per gli esercenti, soprattutto nelle microtransazioni”.
La gamma di strumenti accettati
La risposta dei punti vendita a questi cambiamenti in atto prende forma con l’ampliamento della gamma di strumenti accettati: vengono infatti affiancati il contante, le carte e gli strumenti digitali evoluti. Cresce poi anche l'offerta di soluzioni Buy Now Pay Later: si stima che oggi in Italia tra 40 e 50 mila esercizi le mettano a disposizione della clientela. È inoltre importante sottolineare che, sempre secondo quanto ricostruito da Confesercenti, le frodi restano molto contenute. La maggior parte di queste infatti avviene 'a distanza', e non nei pagamenti al punto vendita. E ancora, altro tema centrale è quello dei costi sostenuti dalle imprese delle transazioni: si può arrivare infatti a registrare fino al 22% in più rispetto al contante.
La sostenibilità dei costi
Il tema della sostenibilità dei costi per gli esercenti è infatti un punto fondamentale: il 22% in più in termini unitari rispetto ai pagamenti in contanti rappresenta un differenziale gravoso soprattutto sulle microtransazioni, che sono una parte significativa delle vendite quotidiane per molti pubblici esercizi e altre attività di prossimità, secondo quanto sostenuto da Confesercenti nel rapporto.
I costi accessori
A pesare poi sono anche i costi accessori, come quelli per l’hardware e i canoni, che alzano la spesa totale a carico degli esercenti: per un'attività che registra 300mila euro di transazioni, la moneta elettronica - sempre stando alle valutazioni fatte da Confesercenti - può costare una cifra compresa tra i 5 e i 6 mila euro l'anno.
“Condizioni sostenibili per la transizione digitale”
"Un problema particolarmente sentito da bar, tabaccherie ed esercizi di prossimità, dove si lavora su scontrini contenuti e margini ridotti. La transizione digitale è un fatto e va accompagnata, ma servono condizioni sostenibili e trasparenti lungo tutta la filiera, tanto più mentre l'Europa accelera sull'euro digitale: l'innovazione deve semplificare la vita di cittadini e imprese, non aumentare i costi di chi ogni giorno garantisce servizi essenziali sui territori”, ha concluso il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi.
Il monito di Banca d'Italia
Intanto nei giorni scorsi la Banca d'Italia, nel suo rapporto semestrale, ha messo in guardia sul fatto che l’e-commerce e i pagamenti digitali fuori dall'Ue sono più esposti ai rischi di frode: le operazioni "a distanza" (e-commerce) restano più esposte alle frodi rispetto a quelle "non a distanza" (Pos fisico). "Il divario è in diminuzione per le carte di pagamento e in aumento per la moneta elettronica: per le carte, il tasso di frode in valore scende su base annua a 0,065% (da 0,087%) per le operazioni e-commerce e a 0,006% (da 0,007%) per le operazioni al Pos fisico. Per la moneta elettronica, invece, il tasso per le operazioni e-commerce sale a 0,053% (da 0,048%) mentre rimane costante a 0,008% per le operazioni al Pos fisico".
