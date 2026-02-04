Un conto è usufruire del metodo contactless in un esercizio commerciale, in tutta tranquillità, un altro è armeggiare con un Pos mentre si è in strada nel tentativo di "spillare" soldi a turisti ignari. Quanto è facile, dunque, effettuare questo tipo di furto? Secondo alcuni esperimenti condotti da testate giornalistiche, il furto con Pos non è così semplice da realizzare. Il Corriere della Sera, ad esempio, ha svolto una simulazione per capirne le probabilità di riuscita: il giornale ha configurato un Pos mobile a proprio nome e poi ha inserito un importo da 10 euro, quindi ha passato il Pos accanto a un portafoglio contenente una carta di credito. Su tre tentativi, solo uno è andato a buon fine. Ciò significa che sì, tecnicamente è possibile, ma non è così immediato.

