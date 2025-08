I furti contactless con pos mobile funzionano davvero?

Fra gli ultimi casi c’è quanto accaduto in seguito a un furto in un bar di Sorrento: una donna di 36 anni ha rubato una banconota da 100 euro dalla cassa. Ha cercato di scappare, ma i carabinieri l’hanno bloccata e hanno scoperto nella sua borsa un Pos mobile contacless non a norma, usato verosimilmente per rubare denaro dai conti. Le indagini hanno poi accertato che la donna aveva aveva compiuto decine di reati, soprattutto a Roma. Tra i precedenti proprio i furti effettuati con il dispositivo simile al pos mobile: l'importo ottenuto era di circa 9mila. La 36enne è in attesa di giudizio mentre sono in corso indagini per rintracciare il complice e per accertare eventuali prelievi fraudolenti.

