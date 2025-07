Commissioni Bancomat, aumenti da luglio 2025: cosa cambia

Introduzione

Dal 1° luglio 2025 entra in vigore il nuovo listino delle commissioni Bancomat, destinate a subire potenziali rincari. La commissione allo sportello, pari a 0,47 euro, non cambia. La novità è che diventa variabile la commissione per lo shopping online. Il nuovo prezzario è stato inviato a banche e intermediari e, in base alle nuove regole, le commissioni sono proporzionali al valore del bene acquistato, nell’ambito di un range fisso. A incidere sono anche gli accordi con Apple Pay e Amazon per offrire nuove opzioni di pagamento