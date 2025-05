Roma, trova 100 euro al bancomat e li restituisce alla banca

Uno sconosciuto consegna due banconote da cinquanta euro rimaste incustodite in uno sportello atm della capitale. Lancia un appello sui social per rintracciare il legittimo proprietario, ma riceve anche critiche: “Lo fai per ricevere elogi”

Erano rimaste incustodite le due banconote da cinquanta euro lasciate, probabilmente per distrazione, nello sportello atm di una filiale in via Tuscolana a Roma, all’altezza di via dell’Aeroporto. Secondo quanto riporta il quotidiano il Messaggero, quell’esigua somma di denaro prelevato, ma non ritirato, è stata poco dopo notata da un passante che ha consegnato l’importo alla banca della zona, sperando di poter identificare, così facendo, il legittimo proprietario. In un secondo momento lo sconosciuto (il benefattore ha richiesto di mantenere l’anonimato) ha poi condiviso un post su un gruppo social per allertare la popolazione del quartiere e risalire al correntista.