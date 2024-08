Restituisce portafogli, proprietaria lo invita nel suo locale ma paga

Qualche giorno fa a Riva del Garda, un 15enne ha trovato su una panchina un portafoglio di lusso, che conteneva un’ingente quantità di denaro in contanti, svariate carte di credito e, soprattutto, i documenti della proprietaria e di tutta la sua famiglia. Il giovane non ha esitato neanche per un attimo a fare la scelta giusta: restituire il denaro smarrito. Ha fermato due passanti – anch’essi turisti – per farsi aiutare a chiamare i carabinieri e trovare la persona che aveva perso tutti quei soldi. La proprietaria era una ristoratrice locale che, ringraziando il ragazzo e la famiglia, ha lasciato a lui una mancia di 50 euro e li ha invitati tutti a mangiare al ristorante suo e del marito, come ospiti della casa.

Una spiacevole sorpresa

La donna e il marito, però, alla fine della cena hanno presentato il conto alla famiglia che, molto educatamente, non ha fatto notare la cosa. Ciò, però, non è passato inosservato agli occhi di altri paesani, che l’hanno fatto notare alla stampa. “Eravamo stanchi, è stata una svista” ha risposto il proprietario, invitando la famiglia a tornare al loro ristorante per un pranzo o una cena che, la prossima volta, sarà davvero gratuita.