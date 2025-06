Alessandro Coatti, la salma del biologo ucciso in Colombia rientrata

I resti di Alessandro Coatti, il biologo italiano ucciso e successivamente fatto a pezzi lo scorso 6 aprile a Santa Marta, in Colombia, sono rientrati oggi a Ravenna ma, prima della sepoltura, il corpo dovrà essere trasportato a Roma per altri giorni, in cui sarà sottoposto allo svolgimento di una seconda autopsia. Coatti è stato vittima di una banda criminale a Santa Marta sgominata grazie alla taglia e alle prove scientifiche ascolta articolo

E' arrivata a Ravenna per essere messa a disposizione della autorità italiane la salma di Alessandro Coatti, il biologo molecolare italiano ucciso a Santa Marta, in Colombia, il 6 aprile scorso. A darne notizia è l’Ambasciata d’Italia a Bogotà, dopo che sabato 21 giugno sono stati eseguiti in diverse città della Colombia (Bogotà, Santa Marta, Medellin, Arjona-Bolivar) 4 provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria del Dipartimento di Magdalena, nei confronti di altrettanti cittadini colombiani (3 uomini e una donna) ritenuti responsabili in concorso dell'omicidio di Coatti commesso il 6 aprile scorso a Santa Marta, dove era in vacanza.

Mercoledì l'autopsia sui resti del corpo di Coatti Sarà eseguita mercoledì prossimo, su delega della Procura di Roma, l'autopsia sui resti del corpo del biologo 38enne Alessandro Coatti, la cui salma è rientrata oggi a Ravenna. La pm di turno Angela Scorza ha affidato l'incarico al medico legale veronese Dario Raniero mentre la famiglia del defunto è stata avvisata per poter individuare consulenti di fiducia. Formalmente il fascicolo è stato aperto contro ignoti in Italia. In Colombia la magistratura ha notificato quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere ad altrettanti sospettati. Approfondimento Italiano ucciso in Colombia, 4 arresti per morte Alessandro Coatti