Tivoli, spara da villino e colpisce spettatrice a partita di calcio

Tragedia sfiorata ieri sera durante una partita di calcio a 8 della categoria under 13 in un circolo sportivo di Tivoli, vicino a Roma. Una spettatrice è stata colpita a un braccio da un proiettile e trasportata in ospedale in codice rosso. Sul posto è giunta subito la polizia che ha avviato indagini e ha individuato il villino da cui è partito il colpo. Nel giardino dell’abitazione è stato trovato un uomo di 56 anni che, una volta entrato in casa con una mossa repentina ha impugnato una pistola presa da un comodino, ma è stato bloccato e disarmato dagli agenti.