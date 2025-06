Rapina al centro logistico di Lacchiarella: spari e camion in fiamme

Rapina all’alba di oggi in un centro logistico di Lacchiarella, nel Milanese. Il gruppo di almeno sei malviventi ha assaltato un deposito di camion, appiccato un incendio e sbarrato la strada con mezzi e chiodi sull’asfalto. Tutto è accaduto intorno alle 3.20: stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, i rapinatori si sarebberp introdotti nel centro logistico multiaziendale riuscendo a impossessarsi di almeno due autocarri contenenti merce su cui sono in corso gli accertamenti.

Quattro le persone rimaste ferite

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri che si sono scontrati con il gruppo. Per impedire l’intervento dei mezzi di soccorso, il gruppo ha sbarrato le strade d’accesso con dei camion incendiati e cosparso l’asfalto con chiodi e strisce chiodate. È stato necessario l’intervento dei soccorritori del 118. Quattro le persone ferite, sembrerebbe in maniera non grave, motivo per cui sono giunte in posto due ambulanze e un’auto medica.