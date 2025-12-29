La vittima sarebbe il conducente di uno dei due mezzi, anche se non è ancora chiaro di quale si tratti. Sembra che sia stato il bus a urtare il mezzo pesante
Un morto e circa 20 feriti, di cui alcuni gravi: è questo il bilancio di un incidente tra un camion e un bus che si è verificato sull'A26 Genova-Gravellona Toce, all'altezza di Mele, intorno alle 21 di oggi, 29 dicembre. La vittima sembra essere il conducente di uno dei due mezzi, ma non è ancora chiaro se si tratti di quello del bus o di quello del camion. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in via di accertamento, il camion sarebbe stato urtato dall'autobus. Coinvolte anche "due autovetture", come segnalato da Autostrade.
Incidente A26, chiuso tratto autostrada tra Ovada e allacciamento con A10
A causa dell'incidente - avvenuto al km 8 - è stato temporaneamente chiuso il tratto autostradale che da Ovada all’allacciamento con l'A10 Genova-Savona, in direzione Genova. Chiuse anche l'entrata di Masone e di Ovada in direzione di Genova.