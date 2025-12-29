La vittima sarebbe il conducente di uno dei due mezzi, anche se non è ancora chiaro di quale si tratti. Sembra che sia stato il bus a urtare il mezzo pesante

Un morto e circa 20 feriti, di cui alcuni gravi: è questo il bilancio di un incidente tra un camion e un bus che si è verificato sull'A26 Genova-Gravellona Toce, all'altezza di Mele, intorno alle 21 di oggi, 29 dicembre. La vittima sembra essere il conducente di uno dei due mezzi, ma non è ancora chiaro se si tratti di quello del bus o di quello del camion. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora in via di accertamento, il camion sarebbe stato urtato dall'autobus. Coinvolte anche "due autovetture", come segnalato da Autostrade.