Incidenti, camion si ribalta su autostrada Palermo-Mazara: chiusura a Isola delle femmine

Cronaca

Il mezzo si è ribaltato tra gli svincoli di Carini e Capaci. La strada, fa sapere Anas, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni

Un camion si è ribaltato sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, tra gli svincoli di Carini e Capaci. La strada, fa sapere Anas, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Carini e Capaci, all’altezza di Isola delle Femmine (Palermo). Previsto un percorso alternativo sulla strada statale 113 Settentrionale Sicula. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine.

