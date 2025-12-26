Maltempo, allerta arancione nel Bolognese: attenzione su fiumi e frane

Maltempo, nel Bolognese allerta passa da rossa ad arancione: attenzione per fiumi e franeCronaca
Le condizioni meteo mostrano segnali di miglioramento in Emilia-Romagna, anche se la situazione resta sotto osservazione in diverse aree. Persistono criticità legate ai corsi d’acqua e al rischio di frane, con evacuazioni in alcuni comuni. Allerta gialla in varie zone del Paese
Dalla mezzanotte l’allerta meteo nel Bolognese è passata da rossa ad arancione. Lo ha deciso la protezione civile dell'Emilia-Romagna, sulla base delle previsioni meteo. Il declassamento riguarda la pianura bolognese e una parte di quella ferrarese e ravennate. La situazione resta comunque sotto osservazione, con una diminuito del livello di attenzione sui fiumi.
Le allerte e le zone più esposte
Per oggi non si escludono deboli precipitazioni sparse lungo i rilievi, ma la criticità idraulica sarà relativa solo alla propagazione dei colmi di piena soprattutto per Idice e Sillaro. Resta alta anche l'attenzione per le possibili frane sulle fasce collinari e montane. A seguito delle criticità degli ultimi giorni, sono state disposte evacuazioni in diversi comuni, tra cui Castel Bolognese, Cotignola e Bagnacavallo. La Protezione civile ha attivato i centri di accoglienza per ospitare le persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Allerta gialla sulla costa romagnola, la pianura modenese, la collina romagnola. Allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico anche in Abruzzo, in Puglia, in Sardegna, in Sicilia. Forti raffiche di bora a Trieste.
