Gorizia, esondazione fiume Torre e frana a Cormons: si sono dispersi

Maltempo a Gorizia, esondazione fiume Torre e frana a Cormons: si cercano dispersi. FOTO
Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Protezione civile, che stanno cercando un giovane di 35 anni e una donna anziana. I vigili del fuoco stanno intervenendo con natanti leggeri e l'elicottero del reparto volo di Venezia nell'abitato di Versa a seguito dell'esondazione del fiume Torre, dove alcune persone si sono rifugiate sui tetti
- A Brazzano, nel comune di Cormons, una frana causata dal maltempo ha travolto nella notte un’abitazione, provocando il crollo della struttura e coinvolgendo tre edifici nell’area. Una persona è stata estratta viva dai vigili del fuoco e dai volontari della Protezione civile.
- Le ricerche sono rivolte a due persone disperse: in un caso si tratta di un ragazzo di 25 anni e di un’anziana. "L'uomo è stato travolto mentre stava soccorrendo la donna che era rimasta imprigionata dal fango, anche se la circostanza è ancora da verificare. Le ricerche stanno proseguendo in maniera incessante", ha detto il prefetto di Gorizia, Ester Fedullo.
- Sul posto sono intervenuti anche i sanitari inviati dalla centrale operativa Sores Fvg con più ambulanze, automedica ed elisoccorso. La persona estratta viva, con una frattura a una gamba, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Udine.
- I vigili del fuoco sono mobilitati con squadre di soccorso e ricerca da tutti i comandi del Friuli Venezia Giulia e dal Veneto. Operano anche i soccorritori fluviali dei comandi di Trieste e Pordenone e il nucleo regionale Gos con mezzi movimento terra e unità cinofile.
- Per la ricerca dei dispersi sono attive le squadre Usar (Urban Search and Rescue), arrivate anche dal Veneto, insieme ai cinofili dei vigili del fuoco. Un elicottero del reparto volo di Venezia sta sorvolando l’area per supportare le operazioni dall’alto.
- Diverse famiglie sono state sgomberate in via precauzionale sotto il monte che ha ceduto. Le autorità hanno istituito una zona rossa transennata a causa del pericolo di ulteriori distacchi, mentre le squadre dei vigili del fuoco continuano a operare anche su altri scenari critici in regione.
PERSONE SUI TETTI DELLE CASE A VERSA
- I vigili del fuoco stanno intervenendo con natanti leggeri e l'elicottero del reparto volo di Venezia anche nell'abitato di Versa, frazione di Romans d'Isonzo, sempre nel Goriziano: a seguito dell'esondazione del fiume Torre, alcune persone si sono rifugiate sui tetti delle abitazioni. Sono in corso le operazioni di soccorso.