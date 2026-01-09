Vini pregiati che partono dai 100 euro a salire, fino a 2550 euro, tra cui Petrus, La Tache, Romanèe, Krug, Dom Perignon e Masseto. Sono alcuni tra i beni, in mano al custode giudiziario della Procura milanese, che finiscono all'asta dopo il caso esploso alla Gintoneria nel marzo 2025, con il presunto giro di prostituzione e droga e l'arresto di Davide Lacerenza e dell'ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi ascolta articolo

Bottiglie "di alto pregio", rossi costosi, champagne Krug e Dom Perignon. Sono alcuni degli alcolici ora in vendita in asta pubblica, sequestrati nell'inchiesta della pm di Milano Francesca Crupi e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf con al centro la Gintoneria e il privé La Malmaison. Al centro un presunto giro di prostituzione e droga che aveva portato all'arresto, nel marzo 2025, di Davide Lacerenza e dell'ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi.

I vini pregiati all'asta Le aste telematiche dei siti www.spazioaste.it e www.ivgmonza.it saranno aperte fino al 30 gennaio: nella descrizione si legge che sarà possibile acquistare "vini e liquori di alto pregio", tra cui "Petrus, La Tache, Romanèe, Krug, Dom Perignon, Masseto" e altri ancora. Tra i beni, in mano al custode giudiziario della Procura milanese, si possono acquistare, ad esempio, sei bottiglie di champagne a 2550 euro, prezzo base, e poi bottiglie di vino rosso a partire da poco più di 100 euro, cinque bottiglie di tequila per oltre mille euro e tante altre, con prezzi base che arrivano anche fino ad oltre 400 euro. Approfondimento Lacerenza e Nobile patteggiano, lo champagne della Gintoneria all'asta