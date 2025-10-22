Lacerenza e Nobile patteggiano, lo champagne della Gintoneria all'asta

La gip di Milano, Marta Pollicino, ha ratificato i patteggiamenti di Davide Lacerenza e dell'ex compagna Stefania Nobile. I due erano stati arrestati il 4 marzo scorso in merito al caso "Gintoneria" oltre che sul privé "La Malmaison". Con la scelta dei patteggiamenti è previsto anche un risarcimento, attraverso la confisca disposta dalla giudice, pari ad oltre 900mila euro, ovvero il valore delle bottiglie di champagne e di altri alcolici sequestrate nel corso delle indagini

Nelle scorse ore il giudice per le indagini preliminari di Milano, Marta Pollicino, ha ratificato i patteggiamenti di Davide Lacerenza, a 4 anni e 8 mesi, e dell'ex compagna Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, a 3 anni. I due, difesi dall'avvocato Liborio Cataliotti, erano stati arrestati il 4 marzo scorso nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla pm Francesca Crupi e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf in merito al caso "Gintoneria" oltre che sul privé "La Malmaison", in base ad un presunto giro di prostituzione e droga. Con la scelta dei patteggiamenti è previsto anche un risarcimento, attraverso la confisca disposta dalla giudice, pari ad oltre 900mila euro, ovvero il valore delle bottiglie di champagne e di altri alcolici sequestrate nel corso delle indagini e che adesso saranno messe all'asta. Confiscati anche alcune decine di migliaia di euro trovati sui conti. e gli arredi dei locali sequestrati.

Le misure alternative al carcere

Lacerenza, dopo questa decisione, avrà la possibilità di chiedere la misura alternativa al carcere, cioè l'affidamento in prova ai servizi sociali anche per "disintossicarsi" in una comunità. Stefania Nobile, che tra l'altro nel 2013 aveva finito di scontare la pena per associazione per delinquere e truffa per lo storico caso delle televendite, dopo il patteggiamento odierno, sconterà la pena con "lavori di pubblica utilità" presso la Protezione civile di Bresso, nel Milanese.