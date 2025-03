Inchiesta Stefania Nobile e Davide Lacerenza: un conto in Lituania

Nel conto sono stati trovati 33mila euro che sono stati bloccati, altri 40mila euro circa sono stati sequestrati su conti italiani e 10mila euro cash erano, invece, nel privé La Malmaison. L'ipotesi è che gran parte del denaro degli affari illeciti sia finita all'estero, anche con investimenti in Albania

È partita la caccia ai conti italiani ed esteri di Stefania Nobile (la figlia di Wanna Marchi), dell'ex compagno Davide Lacerenza e del presunto factotum Davide Ariganello. Gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano che indagano sul giro di droga e prostituzione con al centro la Gintoneria hanno trovato un conto in Lituania, con dentro 33mila euro che sono stati bloccati, altri 40mila euro circa sono stati sequestrati su conti italiani e 10mila euro cash erano, invece, nel privé La Malmaison. L'ipotesi è che gran parte del denaro degli affari illeciti sia finita all'estero, anche con investimenti in Albania. L’indagine è coordinata dal pm Francesca Crupi.