Bologna, picchiato per avere urtato un giovane muore in ospedale

Picchiato e buttato a terra, forse colpito da un motorino. La sua colpa? Aver urtato un ragazzo incrociato per strada. È morto in ospedale, stroncato da un arresto cardiocircolatorio, il 19enne di origine tunisina, residente a Bologna, che ieri in zona Barca è stato aggredito e, cadendo, ha battuto la testa su un muretto. L'ipotesi iniziale, che il ragazzo fosse caduto in seguito a un abuso di alcol, ha lasciato il posto a uno scenario molto diverso, tanto che i carabinieri, coordinati dalla procura, hanno aperto un’indagine per omicidio preterintenzionale.