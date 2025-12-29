Uomo morto a Milano, si indaga su cause: aveva denunciato moglie

L'uomo, 72 anni, è stato trovato morto tra il 26 e il 27 dicembre. Qualche giorno prima aveva denunciato la moglie per i continui litigi e discussioni violente al punto da far intervenire anche le forze dell'ordine

La squadra Mobile della Questura di Milano sta effettuando approfondimenti in merito alla morte di un pensionato di 72 anni che risale alla notte tra il 26 e il 27 dicembre scorsi per capire se si sia trattato o meno di un omicidio. L'uomo, qualche giorno prima, aveva denunciato la moglie per i continui litigi e discussioni violente al punto da far intervenire anche le forze dell'ordine. A chiamare il 112, poco prima dell'alba di sabato, è stata la stessa moglie, una donna originaria della Polonia. L'uomo sarebbe stato trovato senza vita sul divano con segni sul collo e sul petto. Ma sarà l'autopsia, disposta dal pm di turno Laura Biliotti, a dare chiarimenti sulle cause del decesso.