Davide Lacerenza libero, revocati i domiciliari

È tornato libero Davide Lacerenza, l'ex compagno di Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, che era stato arrestato, come la stessa Nobile, il 4 marzo scorso nell'inchiesta milanese con al centro la Gintoneria e il privé La Malmaison su un presunto giro di prostituzione e droga. Lo ha deciso il gip di Milano, su istanza dell'avvocato Liborio Cataliotti. Giudice che ha revocato i domiciliari, lasciando come unica misura cautelare per Lacerenza l'obbligo di dimora a Milano. Alla figlia di Wanna Marchi, a fine giugno, erano già stati revocati i domiciliari dopo poco più di tre mesi su decisione della gip Alessandra Di Fazio e in accoglimento dell'istanza dell'avvocato Cataliotti.