Davide Lacerenza libero, revocati i domiciliari per il titolare della Gintoneria

Cronaca
©Ansa

L'ex compagno di Stefania Nobile ora resta sottoposto solo all’obbligo di dimora. Entrambi sono ora in attesa dell’udienza del 15 ottobre per decidere sui patteggiamenti relativi all’inchiesta sulla Gintoneria e il privé La Malmaison

ascolta articolo

È tornato libero Davide Lacerenza, l'ex compagno di Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, che era stato arrestato, come la stessa Nobile, il 4 marzo scorso nell'inchiesta milanese con al centro la Gintoneria e il privé La Malmaison su un presunto giro di prostituzione e droga. Lo ha deciso il gip di Milano, su istanza dell'avvocato Liborio Cataliotti. Giudice che ha revocato i domiciliari, lasciando come unica misura cautelare per Lacerenza l'obbligo di dimora a Milano. Alla figlia di Wanna Marchi, a fine giugno, erano già stati revocati i domiciliari dopo poco più di tre mesi su decisione della gip Alessandra Di Fazio e in accoglimento dell'istanza dell'avvocato Cataliotti. 

La prossima udienza

Per Lacerenza e Nobile è fissata, per il 15 ottobre davanti alla gip Marta Pollicino, un'udienza per decidere sui patteggiamenti. Col consenso della pm Francesca Crupi, a seguito delle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, Lacerenza, infatti, chiede di patteggiare 4 anni e 8  mesi, mentre Nobile 3 anni di pena. E con risarcimenti da centinaia di migliaia di euro, ossia il valore di bottiglie di champagne e altri alcolici sequestrati nell'indagine. Se il gip darà il via libera all'applicazione delle pene a Lacerenza, dato il pre-sofferto cautelare, rimarranno da scontare meno di 4 anni e potrà chiedere, dunque, l'affidamento in prova ai servizi sociali. Nobile, invece, che nel 2013 finì di scontare la pena per associazione per delinquere e truffa per lo storico caso delle televendite, con la pena di 3 anni potrà accedere anche ai lavori di pubblica utilità. 

 

 

Davide Lacerenza ricoverato in ospedale a Milano: si sospetta un ictus

