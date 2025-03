Milano, questore revoca licenza a Gintoneria: "Situazione pericolosa"

L'attività di via Napo Torriani, a Milano, era finita nei giorni scorsi nella bufera per una indagine in cui è coinvolto il titolare, Davide Lacerenza, insieme alla figlia di Wanna Marchi, Stefania Nobile. L'uomo, agli arresti domiciliari, è indagato per spaccio di stupefacenti e per sfruttamento della prostituzione. Secondo il questore di Milano, il provvedimento è necessario "in considerazione di una situazione obiettivamente pericolosa e intollerabile per la sicurezza e l’ordine pubblico"