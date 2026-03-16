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Scuola, domande Gps 2026 in scadenza oggi: il portale Istanze Online fuori uso

Cronaca
©Ansa

Il portale ministeriale Istanze Online, che consente a migliaia di docenti di inviare le procedure per il prossimo anno accademico, è temporaneamente non disponibile. Il blocco del servizio avviene proprio a ridosso della scadenza dell'invio delle domand  fissata per il 16 marzo alle 23.59 e, per questo, potrebbe aprirsi l'ipotesi di una proroga per l'invio delle domande

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Disservizi nell'invio delle domande per le graduatorie provinciali di supplenza per il 2026. Il portale ministeriale Istanze Online, che consente a migliaia di docenti di inviare le procedure per il prossimo anno accademico, è temporaneamente non disponibile. Il blocco del servizio, che avviene proprio a ridosso della scadenza dell'invio delle domand  fissata per il 16 marzo alle 23.59, sarebbe stato probabilmente generato da un sovraccarico del server o un problema tecnico interno. E per questo, potrebbe aprirsi l'ipotesi di una proroga per l'invio delle domande. Nel frattempo, gli aspiranti supplenti restano in attesa di una nota ufficiale dal Ministero dell'Istruzione e del Merito che possa confermare lo slittamento del termine ultimo. Il rischio, per migliaia di insegnanti, è che vengano esclusi dal prossimo biennio di supplenze.

Le graduatorie provinciali di supplenza

Le Gps sono elenchi provinciali a validità biennale utilizzati dal Ministero dell’Istruzione per l’assegnazione delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche nelle scuole statali. Divise per fascia e per tipologia di posto, comune o di sostegno, servono a coprire le cattedre non assegnate, attingendo da graduatorie costruite sulla base di titoli e punteggio. Le Gps rappresentano quindi lo strumento principale attraverso cui vengono attribuite le supplenze nelle scuole statali, con graduatorie di istituto collegate. Il posizionamento in graduatoria dipende dal punteggio complessivo, determinato dalla valutazione dei titoli posseduti e dei servizi svolti. Anche una variazione minima di punteggio può incidere sulla posizione finale. 

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