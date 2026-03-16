Il portale ministeriale Istanze Online, che consente a migliaia di docenti di inviare le procedure per il prossimo anno accademico, è temporaneamente non disponibile. Il blocco del servizio avviene proprio a ridosso della scadenza dell'invio delle domand fissata per il 16 marzo alle 23.59 e, per questo, potrebbe aprirsi l'ipotesi di una proroga per l'invio delle domande

Disservizi nell'invio delle domande per le graduatorie provinciali di supplenza per il 2026. Il portale ministeriale Istanze Online, che consente a migliaia di docenti di inviare le procedure per il prossimo anno accademico, è temporaneamente non disponibile. Il blocco del servizio, che avviene proprio a ridosso della scadenza dell'invio delle domand fissata per il 16 marzo alle 23.59, sarebbe stato probabilmente generato da un sovraccarico del server o un problema tecnico interno. E per questo, potrebbe aprirsi l'ipotesi di una proroga per l'invio delle domande. Nel frattempo, gli aspiranti supplenti restano in attesa di una nota ufficiale dal Ministero dell'Istruzione e del Merito che possa confermare lo slittamento del termine ultimo. Il rischio, per migliaia di insegnanti, è che vengano esclusi dal prossimo biennio di supplenze.