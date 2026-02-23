Per l’educazione motoria nella scuola primaria, la prima fascia delle Gps è riservata ai docenti in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento.

La seconda fascia è destinata ai candidati in possesso di una laurea coerente con l’insegnamento dell’educazione motoria, tra cui LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, LM-68 Scienze e tecniche dello sport e LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, oppure titoli equiparati.

Scuola - ©Ansa