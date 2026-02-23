Introduzione
Parte oggi, 23 febbraio, l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Gps) valide per il biennio 2026/2028. Le Gps sono elenchi provinciali a validità biennale utilizzati dal ministero dell’Istruzione per l’assegnazione delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche nelle scuole statali. Divise per fascia e per tipologia di posto, comune o di sostegno, servono a coprire le cattedre non assegnate, attingendo da graduatorie costruite sulla base di titoli e punteggio. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Quello che devi sapere
A cosa servono le graduatorie provinciali per le supplenze
Le Gps sono lo strumento principale attraverso cui vengono attribuite le supplenze nelle scuole statali, con graduatorie di istituto collegate. Il posizionamento in graduatoria dipende dal punteggio complessivo, determinato dalla valutazione dei titoli posseduti e dei servizi svolti. Anche una variazione minima di punteggio può incidere sulla posizione finale.
Le date da segnare: apertura e scadenza della domanda
La finestra per la presentazione dell’istanza di aggiornamento, conferma o nuovo inserimento si apre oggi, 23 febbraio 2026, alle ore 12.
La scadenza è fissata per il 16 marzo 2026 alle ore 23:59. Oltre questo termine non sarà più possibile modificare o inviare la domanda, e le scelte effettuate avranno validità per l’intero biennio.
Chi è tenuto a presentare la domanda
Deve presentare la domanda:
• chi effettua un nuovo inserimento nelle Gp per una o più classi di concorso o posti;
• chi procede con l’aggiornamento, perché ha maturato nuovi servizi o conseguito nuovi titoli, o deve correggere dati già inseriti;
• chi richiede il trasferimento di provincia.
• chi è già inserito nelle Gps del biennio precedente e intende confermare la propria permanenza nelle graduatorie valide per il 2026/2028.
Come fare domanda
La domanda per l’inserimento, l’aggiornamento o la conferma nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Dalla pagina “Graduatorie Provinciali per le Supplenze” è possibile accedere alla procedura guidata che rimanda all’area dedicata di “Istanze OnLine”. Una volta effettuato l’accesso con le credenziali richieste, l’aspirante può compilare l’istanza inserendo o aggiornando i dati relativi a titoli, servizi e scelta della provincia, verificare le informazioni caricate e procedere infine all’inoltro della domanda entro i termini stabiliti.
Prima e seconda fascia e graduatorie di istituto
La prima fascia delle Gps è riservata agli aspiranti in possesso dell’abilitazione per le graduatorie dell’infanzia, della primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado e del personale educativo, oltre a chi è in possesso della specializzazione per il sostegno.
La seconda fascia è invece destinata agli aspiranti non abilitati e non specializzati che non rientrano nelle categorie della prima fascia.
Scuola dell’infanzia e primaria
In particolare, per la scuola dell’infanzia e primaria, l’accesso alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze è articolato in due fasce. La prima fascia è riservata agli aspiranti in possesso di un titolo abilitante, come la laurea in Scienze della Formazione Primaria o il diploma magistrale, incluso il diploma di scuola magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Sono validi anche i titoli conseguiti all’estero, purché riconosciuti in Italia. La seconda fascia è invece aperta agli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria a partire dal terzo anno, che abbiano maturato almeno 150, 200 o 250 CFU, in base all’annualità di iscrizione.
Educazione motoria nella scuola primaria
Per l’educazione motoria nella scuola primaria, la prima fascia delle Gps è riservata ai docenti in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento.
La seconda fascia è destinata ai candidati in possesso di una laurea coerente con l’insegnamento dell’educazione motoria, tra cui LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, LM-68 Scienze e tecniche dello sport e LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, oppure titoli equiparati.
Consigli utili
Per presentare correttamente la domanda inserimento GPS 2026 o aggiornare il proprio punteggio è consigliabile preparare l'intera documentazione utile tra diplomi, certificati, attestati, contratti di supplenza, dichiarazioni di servizio oltre a prendere visione, delle nuove tabelle di valutazione. Quindi pianificare ogni opportunità di supplenza, valutando anche province meno richieste e prendere visione di guide e Faq sulle funzionalità della nuova piattaforma, seguendo da vicino siti ministeriali, social e canali ufficiali per tutti gli aggiornamenti.