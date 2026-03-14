Nel dettaglio, ci attendono 30 ore di maltempo severo, in particolare su Valle d'Aosta e Piemonte settentrionale, ma che colpiranno anche sul resto della regione sabauda e in Liguria. Le piogge accumulate supereranno i 100-150 mm (pari a 100-150 litri per metro quadrato), innescando un potenziale rischio di locali allagamenti. Dopo aver assaporato i tepori primaverili, sulle Alpi occidentali cadrà fino a 1 metro di neve oltre i 1.500-2mila metri di quota. Ma l'aria fredda farà crollare la quota neve, che si spingerà fin verso gli 800 metri. Lo sbalzo termico, dai 20 gradi dei giorni scorsi al freddo imminente, sarà drastico.