Introduzione
Ultimo colpo di coda invernale con tante piogge e neve fino a un metro sulle Alpi occidentali. Le previsioni elaborate da ilMeteo.it lanciano l'allerta per il fine settimana, quando un profondo vortice nord-atlantico, colmo di aria fredda, impatterà con forza sul Nord-ovest, portando a un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte della Penisola
Quello che devi sapere
Neve anche a quote basse fin verso gli 800 metri
Nel dettaglio, ci attendono 30 ore di maltempo severo, in particolare su Valle d'Aosta e Piemonte settentrionale, ma che colpiranno anche sul resto della regione sabauda e in Liguria. Le piogge accumulate supereranno i 100-150 mm (pari a 100-150 litri per metro quadrato), innescando un potenziale rischio di locali allagamenti. Dopo aver assaporato i tepori primaverili, sulle Alpi occidentali cadrà fino a 1 metro di neve oltre i 1.500-2mila metri di quota. Ma l'aria fredda farà crollare la quota neve, che si spingerà fin verso gli 800 metri. Lo sbalzo termico, dai 20 gradi dei giorni scorsi al freddo imminente, sarà drastico.
Da domenica il maltempo progressivamente verso Sud
Domenica mattina il maltempo insisterà ancora sulle regioni di Nord-ovest, ma successivamente il vortice inizierà a mettersi in movimento verso Sud, scivolando lungo il Mar Tirreno. Le prime regioni a subire questo nuovo peggioramento saranno la Sardegna e la porzione occidentale della Sicilia; dalla serata di domenica, il vortice estenderà la sua morsa di maltempo a tutto il Meridione.
Inizio di settimana con precipitazioni abbondanti e crollo termico
Con l'arrivo della nuova settimana, i rovesci saranno particolarmente abbondanti lunedì tra Calabria e Basilicata. Da martedì, spinta dalla risalita del vortice, la perturbazione colpirà l'intero versante adriatico, portando maltempo specialmente tra Marche e Abruzzo, per poi spingersi fino alla Romagna. In questa fase assisteremo a un crollo termico diffuso di almeno 5-7 gradi, sia nelle minime che nelle massime, da Nord a Sud.
Le previsioni giorno per giorno
Nel dettaglio, ecco le previsioni attese giorno per giorno.Domenica 15. Al Nord: maltempo al Nord-ovest, piogge sul Triveneto, neve sulle Alpi. Al Centro: cielo spesso coperto, occasionali piogge. Al Sud: instabile su Sardegna, Sicilia e ioniche. Lunedì 16. Al Nord: schiarite, ma clima più fresco. Al Centro: rovesci specialmente sul versante adriatico. Al Sud: maltempo diffuso, rovesci abbondanti su Calabria e Basilicata. Tendenza: da martedì la risalita del vortice verso l'Istria porterà un'ondata di maltempo simil-invernale al Sud e su Marche, Abruzzo e Romagna, con un calo termico generale di 5-7 gradi su tutta Italia.