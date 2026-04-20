Scuola, il calendario 2026/2027: date e festività regione per regione

Introduzione
L'anno scolastico non è ancora terminato, ma le Regioni hanno già iniziato a programmare il nuovo calendario 2026/2027. Ogni amministrazione territoriale infatti stabilisce autonomamente la data di inizio delle lezioni scolastiche dopo la pausa estiva, per questo il primo giorno di scuola può quindi variare da regione a regione. Esiste già però un calendario fisso e uguale per tutti: quello relativo ai giorni di vacanza e alle festività nazionali. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
Quello che devi sapere
Bolzano la prima a rientrare a scuola
Alcuni territori hanno già iniziato a fissare il primo giorno di scuola dopo la pausa dell'estate, che regolarmente va da giugno a settembre. I primi a tornare sui banchi saranno gli studenti e le studentesse della Provincia autonoma di Bolzano, che riprenderanno le lezioni scolastiche il 7 settembre.
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Il primo giorno nelle altre regioni
Tra le regioni che, come la Provincia autonoma di Bolzano, hanno già stabilito il giorno di rientro a scuola a settembre troviamo:
Valle d’Aosta, Veneto e la Provincia autonoma di Trento: il ritorno sui banchi è fissato al 10 settembre
Lombardia: 12 settembre
Friuli-Venezia Giulia e Umbria: 14 settembre
Lazio, Sicilia, Toscana ed Emilia-Romagna: 15 settembre
Puglia: 17 settembre
Le altre regioni ancora in attesa
Per quanto riguarda tutte le altre regioni italiane, non sono state ancora pubblicate ufficialmente le date di ritorno sui banchi di scuola a settembre 2026. Le delibere ufficiali sono ancora in fase di pubblicazione.
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Le festività nazionali
Mentre il giorno di rientro a scuola dopo l'estate non è ancora stato definito per alcuni territori, esiste già un calendario fisso per quanto riguarda le festività nazionali. In occasione di queste ricorrenze, studenti e studentesse resteranno a casa.
1 novembre 2026: Tutti i Santi (Ognissanti)
8 dicembre 2026: Immacolata Concezione
25 e 26 dicembre 2026: Natale e Santo Stefano
1° gennaio 2027: Capodanno
6 gennaio 2027: Epifania
28 e 29 marzo 2027: Pasqua e Lunedì dell’Angelo
25 aprile 2027: Festa della Liberazione
1° maggio 2027: Festa del Lavoro
2 giugno 2027: Festa della Repubblica
Il giorno del Santo Patrono del proprio Comune
Le vacanze di Natale e Pasqua
Mentre le altre regioni stanno ancora decidendo, le amministrazioni di Lazio, Sicilia e Veneto hanno già fissato il calendario relativo alle vacanze di Natale e di Pasqua, definite ogni anno a livello locale.
Lazio: le vacanze natalizie inizieranno il 23 dicembre 2026 e termineranno il 6 gennaio 2027. Quelle pasquali saranno dal 25 al 30 marzo 2027.
Sicilia: studenti e studentesse resteranno a casa per le vacanze di Natale dal 23 dicembre 2026 al 7 gennaio 2027, e dal 25 al 30 marzo 2027 per la Pasqua.
Veneto: le vacanze di Natale partiranno dal 24 dicembre 2026 fino al 5 gennaio 2027. Quelle di Pasqua dal 25 al 30 marzo 2027.
L'ultimo giorno di scuola nel 2027
Come per il giorno di inizio, anche la data di fine delle lezioni per il 2027 cambia da regione a regione.
Nel Lazio, l'ultimo giorno sui banchi prima delle vacanze estive è fissato all’8 giugno 2027, con proroga al 30 giugno per le scuole dell’infanzia. La Regione ha stabilito anche che gli istituti scolastici dovranno garantire un minimo di 206 giorni di lezione con settimana su sei giorni, oppure 171 giorni con settimana corta su cinque giorni.
In Sicilia, le lezioni si concluderanno il 10 giugno, mentre il 30 giugno sarà l'ultimo giorno per i bambini che frequentano l’infanzia
In Umbria, l'ultimo giorno sui banchi di scuola per tutti gli alunni è fissato all’8 giugno.