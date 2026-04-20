Scuola, il calendario 2026/2027: date e festività regione per regione

Introduzione

L'anno scolastico non è ancora terminato, ma le Regioni hanno già iniziato a programmare il nuovo calendario 2026/2027. Ogni amministrazione territoriale infatti stabilisce autonomamente la data di inizio delle lezioni scolastiche dopo la pausa estiva, per questo il primo giorno di scuola può quindi variare da regione a regione. Esiste già però un calendario fisso e uguale per tutti: quello relativo ai giorni di vacanza e alle festività nazionali. Ecco tutto quello che c'è da sapere.