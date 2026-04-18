La misura era rivolta “alle istituzioni scolastiche ed educative statali secondarie di secondo grado”, quindi alle scuole superiori, e le risorse sono state ripartite tra gli istituti. In presenza dei requisiti, ha spiegato il ministero, “l’agevolazione è stata riconosciuta automaticamente nella misura massima di 150 euro per ogni studente e studentessa fino ad esaurimento delle risorse assegnate all’istituzione scolastica frequentata”. “La misura ha sostenuto le studentesse e gli studenti nella partecipazione alle visite didattiche e ai viaggi di istruzione, esperienze formative che sono parte integrante del percorso scolastico e favoriscono la socialità e la crescita culturale”, ha aggiunto il ministero.

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