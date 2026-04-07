Nel settore scuola, l’Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori ha ipotizzato il ritorno alla didattica a distanza nel quadro di iniziative che potrebbero essere attuate per gestire la domanda di energia. Al momento si tratta però di uno scenario remoto

L’ipotesi sollevata dal sindacato

A parlarne è stato Marcello Pacifico, presidente dell’Anief (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori), che ha collegato questa eventualità a un possibile peggioramento della crisi energetica. "La crisi energetica, con ripercussioni sul costo dei carburanti, potrebbe portare l'Italia entro giugno a un tasso di inflazione altissimo: per frenare il costo della vita, il Governo e il Parlamento potrebbero valutare l'adozione della didattica a distanza, a seguito del collocamento dei lavoratori pubblici in smart working", ha dichiarato, per poi precisare: "La scuola dovrà essere l'ultima a chiudere, ma se la guerra in Medio Oriente continua potrebbe essere colpita dall'attuale crisi".

Anief: “Ipotesi Dad a partire da maggio”



L'ipotesi della Dad "a partire da maggio", ha spiegato il presidente dell’Anief, "potrebbe sembrare una soluzione eccessiva, ma sarebbe consequenziale all'entrata in vigore di misure atte a risparmiare le risorse energetiche, dalla razionalizzazione di luce, gas e petrolio allo smart working per tutti i dipendenti pubblici". Per quanto paradossale, "non si tratterebbe di un'iniziativa isolata dell'Italia, considerando che già la riduzione dei giorni di lavoro viene adottata in diversi altri Paesi del mondo", ha concluso.