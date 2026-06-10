Sull'altra auto viaggiavano una carabiniera e il figlio di 10 anni, che sono rimasti feriti: le loro condizioni non sono comunque gravi ascolta articolo

È di un morto e due feriti, tra i quali un bambino di 10 anni, il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto in Sardegna. Lo scontro si è verificato nella serata di martedì ad Assemini, nella città metropolitana di Cagliari, intorno alle 21. La vittima dello schianto è Mauro Sanna, 44enne di Villaputzu, mentre i feriti sono una donna, carabiniera in servizio al Comando provinciale di Cagliari, e il figlio, trasportati in codice rosso al Brotzu di Cagliari. Secondo quanto emerso, l'auto su cui viaggiava Sanna, una Fiat Multipla, era stata rubata il giorno prima a Sestu.

La ricostruzione dell'incidente Gli agenti della polizia stradale stanno ancora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. L'ipotesi più avvalorata è però quella di un sorpasso azzardato che ha provocato lo scontro. Il 44enne al volante della Multipla avrebbe infatti provato a sorpassare l'auto della carabiniera, ma proprio in quel momento stava arrivando un altro veicolo sulla corsia di marcia opposta. Per evitare il frontale, Sanna è rientrato nella sua carreggiata, tamponando l'auto con a bordo madre e figlio. Le due macchine sono finite fuori strada e la Multipla si è schiantata contro un palo: il 44enne è morto sul colpo. Approfondimento Esce di strada con il furgone nel Cagliaritano, morto 26enne