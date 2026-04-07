Guerra Iran, Teheran rifiuta tregua e fa controproposta. Trump dà un nuovo ultimatum. LIVE
Più lontana la tregua di 45 giorni in Medioriente. Trump lancia un nuovo ultimatum: minaccia di bombardare se non riapre Hormuz entro oggi. Ma l'Iran respinge il piano americano e lancia una controproposta in 10 punti. Il prezzo del petrolio torna a salire, aumenta ancora la benzina. Ucciso il capo degli 007 dei Pasdaran. Raid israeliani su South Pars, il più grande giacimento di gas del mondo
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Più lontana la tregua di 45 giorni in Medioriente. Teheran rifiuta la proposta dei mediatori e rilancia con una controproposta in 10 punti. Trump lancia un nuovo ultimatum: minaccia di bombardare se non riapre Hormuz entro oggi. Ma l'Iran respinge il piano americano e lancia una controproposta in 10 punti. Il prezzo del petrolio torna a salire, aumenta ancora la benzina. Ucciso il capo degli 007 dei Pasdaran. Raid israeliani su South Pars, il più grande giacimento di gas del mondo
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Borse, in fumo già 1.100 miliardi. Esperti: crisi peggiore del 2022
Secondo gli analisti di Bloomberg Intelligence lo scoppio, il 28 febbraio scorso, del conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran e il conseguente blocco dello stretto di Hormuz nel Golfo Persico, strategico per i traffici commerciali, rischiano di avere sulle Borse europee un impatto peggiore rispetto allo choc inflazionistico del 2022
Borse, esperti: con guerra in Medio Oriente crisi peggiore del 2022Vai al contenuto
Wall Street Journal: negoziatori pessimismi su accordo fra Usa e Iran, divario ampio
I negoziatori sono pessimisti sulla possibilità che l'Iran ceda alla richiesta di Donald Trump di riaprire lo Stretto di Hormuz prima della scadenza fissata dal presidente, aprendo di fatti la strada ai bombardamenti americani alle infrastrutture energetiche iraniane. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali i funzionari americani sostengono che il divario fra Stati Uniti e Iran sia troppo ampio per essere colmato entro la scadenza. Alcuni funzionari americani hanno riferito che Trump si è mostrato meno fiducioso sulla possibilità che si raggiunga un accordo, e prevedono che un ordine per l'attacco possa essere impartito già subito dopo la scadenza.
Esplosioni a Teheran, danneggiata la sinagoga
Esplosioni nella notte a Teheran, udite anche nelle zone periferiche della capitale iraniana. L'agenzia di stampa Mehr riferisce che la sinagoga di Teheran è stata danneggiata da un proiettile israelo-americano. In un post su Telegram, l'agenzia Mehr ha pubblicato anche un video di 12 secondi che mostra soccorritori e cumuli di macerie, riferisce Al Jazeera.
Media: Mojtaba Khamenei è "in stato di incoscienza e in cura a Qom"
Secondo un memorandum diplomatico basato su valutazioni dell'intelligence israeliana e statunitense, pubblicato dal quotidiano britannico Times e riportate dalla testata israeliana Ynet, la Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei è in stato di incoscienza e sta ricevendo cure mediche nella città di Qom. Secondo il memorandum, Khamenei è privo di sensi e "in gravi condizioni che non gli consentono di partecipare ad alcun processo decisionale del regime". Sempre secondo il Times, le agenzie di intelligence israeliane e statunitensi erano a conoscenza da tempo della posizione di Khamenei Jr. Ieri Teheran ha diffuso un nuovo messaggio attribuito a Mojtaba Khamenei.
Media: udite esplosioni a Teheran e Karaj
Udite a Teheran e nelle aree circostanti delle esplosioni, secondo quanto riportato dai media iraniani e da Afp. "Pochi istanti fa, si sono udite delle esplosioni in alcune zone di Teheran e Karaj", città che confina con la capitale a ovest, hanno riferito nella notte le agenzie di stampa Mehr e Fars, senza fornire ulteriori dettagli.