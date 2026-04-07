Il figlio di Ali Khamenei, che secondo gli Usa sarebbe rimasto ferito nell'attacco del 28 febbraio nel quale è stato ucciso il padre, secondo il Times sarebbe " incapace di partecipare ad alcun processo decisionale del regime". La valutazione dell'intelligence israelo-americana è stata trasmessa anche ai Paesi del Golfo

Mojtaba Khamenei è ricoverato in un ospedale di Qom. Lo scrive il Times secondo il quale la Guida Suprema iraniana non è cosciente, e non è in grado di governare l'Iran. La notizia è stata rilanciata anche dai media di Israele citando una valutazione di intelligence israelo-americana e trasmessa ai Paesi del Golfo. "Mojtaba Khamenei è ricoverato a Qom in gravi condizioni, incapace di partecipare ad alcun processo decisionale del regime", si legge in una nota. Si tratta della prima volta che un rapporto rivela pubblicamente la posizione di Khamenei dall'inizio della guerra, quando si credeva fosse rimasto ferito negli attacchi del 28 febbraio in cui è rimasto ucciso l'Ayatollah Ali Khamenei (GUERRA IRAN - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).