Pentagono sta ampliando elenco siti energetici iraniani da colpire

Lo riporta "Politico", secondo cui gli Usa vogliono inserire nell'elenco anche strutture che forniscono energia e carburante sia ai civili sia alle forze armate, nel'ambito di quello che viene considerato un modo per aggirare le eventuali accuse di crimini di guerra

Il Pentagono starebbe lavorando ad un ampliamento dell'elenco dei siti energetici iraniani che potrebbe colpire, inserendo anche strutture che forniscono energia e carburante sia ai civili sia alle forze armate, nel'ambito di quello che viene considerato un modo per aggirare le eventuali accuse di crimini di guerra. Lo riporta Politico citando alcune fonti, sottolineando anche che la convenzione di Ginevra permette un margine di manovra quando i siti oggetto di attacchi sono utilizzati sia dai civili sia dai militari.

Il dibattito

Al Pentagono, intanto, sarebbe in corso un dibattito proprio su dove tracciare la linea di confine fra gli obiettivi militari e quelli civili, tra cui ad esempio gli impianti di desalinizzazione che possono essere considerati bersagli dal momento che pure le forze militari necessitano di acqua potabile.

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