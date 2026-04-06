Guerra in Iran, quali sono i nodi della trattativa tra Usa e Teheran

Introduzione

Washington e Teheran starebbero trattando, tramite mediatori, per valutare la possibilità di arrivare a un cessate il fuoco di 45 giorni: secondo Axios la possibile intesa sarebbe propedeutica alla fine definitiva della guerra in Iran. Inoltre, secondo Reuters, i due Paesi avrebbero “ ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz”. Sono diversi i punti su cui le parti starebbero però trattando, senza che finora sia stato trovato un accordo.