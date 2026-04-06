Papa Leone XIV, oggi il Regina Caeli da Piazza San Pietro

Appuntamento alle 12, in questo Lunedì dell'Angelo. Ieri le celebrazioni pasquali, con il pontefice che ha lanciato un nuovo appello contro tutte le guerre. In un mondo "ferito da conflitti e soprusi", il Papa ha invitato a "consegnare il nostro cuore alla speranza"
Dopo le celebrazioni pasquali del 5 aprile, oggi alle ore 12, Papa Leone XIV guida, da Piazza San Pietro, la preghiera del Regina Caeli nel Lunedì dell'Angelo.
Le celebrazioni di Pasqua
Domenica 5 aprile, invece, il pontefice ha celebrato la sua prima messa di Pasqua da quando è diventato Papa. Dopo la funzione in piazza San Pietro, la tradizione benedizione Urbi et Orbi dal loggione centrale della basilica vaticana. Dal Pontefice è arrivato un nuovo appello contro tutte le guerre. In un mondo "ferito da conflitti e soprusi", il Papa ha invitato a "consegnare il nostro cuore alla speranza". "Nel mezzo dell'oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo che presto o tardi produce un frutto”, ha detto nell’omelia. "Chi ha in mano armi le deponga! Chi ha il potere di scatenare le guerre scelga la pace”, ha aggiunto nella benedizione. E ha annunciato una veglia per la pace l’11 aprile. Dopo l'Urbi et Orbi dalla Loggia delle benedizioni, Leone XIV è tornato in piazza San Pietro per salutare i tanti fedeli presenti - circa 50mila - con un giro in papamobile fino in via della Conciliazione.
Approfondimento
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Nella Basilica di San Pietro la cerimonia è iniziata con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero pasquale, poi la processione verso l'Altare, il canto dell'Exsultet, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale, la celebrazione del Sacramento della Confermazione e infine la Liturgia Eucaristica. Il Pontefice: il mondo è devastato da guerre e ingiustizie ma 'non lasciamocene paralizzare'