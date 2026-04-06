Papa Leone XIV, oggi il Regina Caeli da Piazza San Pietro

Le celebrazioni di Pasqua

Domenica 5 aprile, invece, il pontefice ha celebrato la sua prima messa di Pasqua da quando è diventato Papa. Dopo la funzione in piazza San Pietro, la tradizione benedizione Urbi et Orbi dal loggione centrale della basilica vaticana. Dal Pontefice è arrivato un nuovo appello contro tutte le guerre. In un mondo "ferito da conflitti e soprusi", il Papa ha invitato a "consegnare il nostro cuore alla speranza". "Nel mezzo dell'oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo che presto o tardi produce un frutto”, ha detto nell’omelia. "Chi ha in mano armi le deponga! Chi ha il potere di scatenare le guerre scelga la pace”, ha aggiunto nella benedizione. E ha annunciato una veglia per la pace l’11 aprile. Dopo l'Urbi et Orbi dalla Loggia delle benedizioni, Leone XIV è tornato in piazza San Pietro per salutare i tanti fedeli presenti - circa 50mila - con un giro in papamobile fino in via della Conciliazione.