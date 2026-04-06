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Papa Leone XIV, oggi il Regina Caeli da Piazza San Pietro

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Appuntamento alle 12, in questo Lunedì dell'Angelo. Ieri le celebrazioni pasquali, con il pontefice che ha lanciato un nuovo appello contro tutte le guerre. In un mondo "ferito da conflitti e soprusi", il Papa ha invitato a "consegnare il nostro cuore alla speranza"

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Dopo le celebrazioni pasquali del 5 aprile, oggi alle ore 12, Papa Leone XIV guida, da Piazza San Pietro, la preghiera del Regina Caeli nel Lunedì dell'Angelo.

Le celebrazioni di Pasqua

Domenica 5 aprile, invece, il pontefice ha celebrato la sua prima messa di Pasqua da quando è diventato Papa. Dopo la funzione in piazza San Pietro, la tradizione benedizione Urbi et Orbi dal loggione centrale della basilica vaticana. Dal Pontefice è arrivato un nuovo appello contro tutte le guerre. In un mondo "ferito da conflitti e soprusi", il Papa ha invitato a "consegnare il nostro cuore alla speranza". "Nel mezzo dell'oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo che presto o tardi produce un frutto”, ha detto nell’omelia. "Chi ha in mano armi le deponga! Chi ha il potere di scatenare le guerre scelga la pace”, ha aggiunto nella benedizione. E ha annunciato una veglia per la pace l’11 aprile. Dopo l'Urbi et Orbi dalla Loggia delle benedizioni, Leone XIV è tornato in piazza San Pietro per salutare i tanti fedeli presenti - circa 50mila - con un giro in papamobile fino in via della Conciliazione.

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Pasqua, Papa: "Chi ha potere di scatenare guerre scelga pace”. VIDEO
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Pope Leo XIV during Holy Mass to Easter Vigil in the Holy Night of Easter at Saint Peter's Basilica in Vatican City, 04 April 2026. ANSA/FABIO FRUSTACI
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Papa Leone XIV, le foto della prima veglia di Pasqua del Pontefice

Nella Basilica di San Pietro la cerimonia è iniziata con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero pasquale, poi la processione verso l'Altare, il canto dell'Exsultet, la Liturgia della Parola, la Liturgia Battesimale, la celebrazione del Sacramento della Confermazione e infine la Liturgia Eucaristica. Il Pontefice: il mondo è devastato da guerre e ingiustizie ma 'non lasciamocene paralizzare'

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