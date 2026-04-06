Introduzione

Gli Stati Uniti, dopo due giorni di ricerche e operazioni, sono riusciti a salvare il pilota che era ancora disperso in Iran a seguito dell’abbattimento venerdì dell’F-15E su cui stava viaggiando. "LO ABBIAMO RECUPERATO!”, è stato l’annuncio arrivato da Donald Trump nelle prime ore italiane di Pasqua: “Miei concittadini americani, nelle ultime ore le Forze Armate degli Stati Uniti hanno portato a termine una delle più audaci operazioni di ricerca e salvataggio nella storia degli Usa, in favore di uno dei nostri incredibili Ufficiali di equipaggio - che è anche un Colonnello di grande prestigio - e che sono entusiasta di potervi annunciare essere ora SANO E SALVO!".