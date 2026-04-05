Si è chiusa la visita di due giorni della premier nella penisola Arabica per rafforzare i rapporti bilaterali e blindare la cooperazione energetica, in una fase critica degli approvvigionamenti di gas e carburanti. Intanto, cinque ministri dell'Economia Ue - tra cui Giancarlo Giorgetti- hanno chiesto una misura per tassare gli extraprofitti delle società energetiche

Si è chiusa ieri la visita di due giorni della premier Giorgia Meloni nella penisola Arabica. Una visita complessa, tra diplomazia e pragmatico rafforzamento dei rapporti bilaterali con i Paesi del Golfo soprattutto durante la crisi in Medio Oriente ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). L’obiettivo primario era la blindatura della cooperazione energetica, in una fase critica degli approvvigionamenti di gas e carburanti di cui l'Italia (come tutto il continente europeo) ha un gran bisogno per far funzionare il sistema Paese. “In patria come nelle missioni internazionali, il nostro lavoro ha una bussola precisa, difendere l'interesse nazionale”, ha detto la premier in un video postato sui social. Intanto, per far fronte all'emergenza, cinque ministri dell'Economia Ue - tra cui Giancarlo Giorgetti- hanno chiesto una misura per tassare gli extraprofitti delle società energetiche.

Gli incontri di Meloni

Giorgia Meloni è stata la prima leader europea a confrontarsi con le più alte autorità della penisola arabica. Ha incontrato i leader di Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti: a Gedda è stata ricevuta dal principe ereditario e primo ministro dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman, a Doha ha visto l’Emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, negli Emirati Arabi Uniti ha incontrato il presidente Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nayyan.

L’Arabia Saudita

Meloni, quindi, ha incontrato il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman, un personaggio considerato controverso a livello internazionale ma ora fondamentale per qualsiasi iniziativa che dovrà coinvolgere quell'area del mondo. I rapporti tra l'Italia e Riad sotto la guida del principe ereditario si sono intensificati notevolmente e con la sua presenza la premier ha voluto esprimere la vicinanza all'Arabia Saudita in una fase segnata da una forte instabilità regionale. Il confronto tra i due leader ha toccato diversi dossier sensibili: dall'assistenza militare difensiva fornita da Roma alle prospettive del conflitto in corso, fino agli sforzi diplomatici ritenuti necessari per uscire dall'attuale crisi. Tra le priorità, anche la riapertura dello stretto di Hormuz.

Il Qatar

Concetti ripresi nella successiva tappa di Doha, dove Meloni è stata ricevuta dall'emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Qui l'Italia, attraverso le eccellenze del suo sistema produttivo, si è detta disponibile a contribuire alla riabilitazione delle infrastrutture energetiche qatarine, fondamentali per la sicurezza energetica su scala globale. La premier ha anche ringraziato l'Emiro per l'assistenza fornita nell'evacuazione dei numerosi cittadini italiani, in particolare turisti in transito, che hanno voluto lasciare il Qatar all'inizio del conflitto. E ha sottolineato il messaggio di vicinanza che la sua presenza intende esprimere a fronte degli attacchi iraniani.

Gli Emirati Arabi Uniti

Ultima tappa del tour arabico Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, con un colloquio con il presidente Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan nel corso del quale sono stati approfonditi tutti i temi già affrontati con gli altri interlocutori dell'area, a cominciare dal rafforzamento degli investimenti nel settore strategico dell'energia.