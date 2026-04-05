Iran, Trump: "Pilota soccorso era seriamente ferito"

Le forze speciali Usa hanno recuperato il secondo pilota disperso in Iran dopo l'abbattimento dell'F-15E avvenuto venerdì. Lo riferisce Axios, citando fonti ufficiali Usa. Esulta Donald Trump: "Sano e salvo, una delle operazioni più audaci della storia Usa. È ferito ma si riprenderà. Nessun ferito nell'operazione". Trump, ha annunciato per domani alle 19 (le 13 ora di Washington) "una conferenza stampa con i militari, nello Studio Ovale", sulla missione di salvataggio del pilota del caccia F-15 abbattuto in Iran. "Lo abbiamo tratto in salvo gravemente ferito e davvero coraggioso, dalle profondità delle montagne iraniane", ha aggiunto.

Teheran ha smentito il recupero del pilota. Le forze armate iraniane avrebbero distrutto "due aerei da trasporto militari C-130 e due elicotteri Black Hawk" usati dagli Usa per il blitz, un'operazione che però sarebbe "completamente fallita": lo ha affermato un portavoce del comando centrale militare iraniano, Ebrahim Zolfaghari, citado dall'agenzia Tasnim. Secondo i media iraniani, è di almeno 9 morti e 8 feriti il bilancio degli attacchi attribuiti agli Usa nella provincia iraniana di Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad, raid che sarebbero avvenuti nell'ambito dell'operazione scattata per salvare il pilota statunitense dato per disperso.

Il presidente americano Donald Trump ha affermato di ritenere che vi sia una "buona probabilità" di raggiungere un accordo con l'Iran lunedì, prima della scadenza di 48 ore da lui fissata affinché Teheran firmi un'intesa e riapra lo Stretto di Hormuz per evitare pesanti bombardamenti. "Credo ci sia una buona probabilità domani: stanno negoziando proprio ora", ha detto il tycoon a Fox News. "Se non raggiungeranno un accordo, e in fretta, sto valutando l'ipotesi di far saltare tutto in aria e impossessarmi del petrolio", ha aggiunto.

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