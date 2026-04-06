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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra Iran, Axios: "In corso mediazione per tregua di 45 giorni". DIRETTA

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©Ansa

Il capo della Casa Bianca lancia l'ennesimo ultimatum a Teheran: "Accordo o faccio saltare tutto il Paese". Il Presidente del Parlamento iraniano: "Tutta la nostra regione brucerà perché insisti a seguire gli ordini di Netanyahu". Ondata di raid da Teheran. I Pasdaran: "Hormuz non tornerà mai più al suo stato precedente". Missile sull'area residenziale di Haifa, ci sono feriti. L'Opec aumenta la produzione di 206.000 barili di petrolio al giorno da maggio. Oggi conferenza stampa sul pilota dell'F-15 recuperato 

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Donald Trump torna a lanciare nuove minacce e ultimatum a Teheran: "Riaprano Hormuz e sottoscrivano un accordo entro martedì o faccio saltare tutto il Paese". Ribatte il Presidente del Parlamento iraniano: "Tutta la nostra regione brucerà perché insisti a seguire gli ordini di Netanyahu". Ira anche di Mosca: "Basta ultimatum da Trump".

Ondata di raid da Teheran. I Pasdaran: "Hormuz non tornerà mai più al suo stato precedente". Missile sull'area residenziale di Haifa, ci sono feriti. L'Opec aumenta la produzione di 206.000 barili di petrolio al giorno da maggio. Oggi conferenza stampa sul pilota dell'F-15 recuperato.

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Iran: 17 morti nei raid notturni di Israele e Usa

Almeno 17 persone sono morte nei raid condotti questa notte sull'Iran da Israele e Stati Uniti: lo riferiscono agenzie di stampa legate al regime iraniano. Il bilancio più grave riguarda due condomini di Ghaleh Mir, nella regione centro-orientale del

Baharestan, dove si contano 13 vittime. Il governatore locale ha riferito che sono in corso le ricerche tra le macerie per individuare eventuali superstiti o recuperare i corpi di ulteriori vittime, ha riferito la Fars. Un attacco contro aree residenziali nella zona est di Teheran ha causato quattro morti e sette feriti, ha riferito l'agenzia Mehr aggiungendo che nei raid tre abitazioni sono state completamente distrutte e una cinquantina di edifici sono stati danneggiati. Colpita strutture energetiche all'Universita' di Sharif, nel nord-est della capitale, con conseguenti blackout nella zona. Danneggiata anche una moschea universitaria. Non c'è un bilancio ufficiale dei morti in Iran dall'inizio della guerra: dopo la prima settimana Teheran aveva riferito di 1.230 persone uccise nei raid mentre l'Ong Hrana, che si oppone al regime e ha sede negli Stati Uniti, ha parlato in totale di più di 3.400 morti, di cui 1.500 civili. 

Media Iran: "Sei bambini sotto i 10 anni uccisi nella provincia di Teheran"

"Ieri sera, 6 bambini sono stati martirizzati nella provincia di Teheran". Lo scrive l'agenzia iraniana Fars, vicina ai pasdaran.  "A seguito degli attacchi americano-sionisti di ieri sera nella provincia di Teheran, purtroppo un gruppo di civili, tra cui 4 bambine e 2 bambini di età inferiore ai 10 anni, sono stati martirizzati" afferma l'agenzia. 

Iran, Trump minaccia: "Accordo entro 48 ore o salterà il Paese". Ira di Teheran e Mosca

Il presidente Usa ha sottolineato che potrebbe esserci presto un accordo con l'Iran.  Se la situazione non dovesse sbloccarsi in fretta però, ha spiegato ancora, "faccio saltare tutto il Paese in aria". La risposta di Teheran: "Le tue mosse sconsiderate stanno trascinando gli Stati Uniti in un vero e proprio inferno per ogni singola famiglia"

Trump: Accordo o salta il Paese. Teheran: Stai portando Usa a inferno

Trump: Accordo o salta il Paese. Teheran: Stai portando Usa a inferno

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Dal bluff CIA alle forze speciali, così è stato salvato il pilota Usa abbattuto in Iran

Gli Stati Uniti, dopo due giorni di ricerche e operazioni, sono riusciti a salvare il pilota che era ancora disperso in Iran a seguito dell’abbattimento venerdì dell’F-15E su cui stava viaggiando. "LO ABBIAMO RECUPERATO!”, è stato l’annuncio arrivato da Donald Trump nelle prime ore italiane di Pasqua: “Miei concittadini americani, nelle ultime ore le Forze Armate degli Stati Uniti hanno portato a termine una delle più audaci operazioni di ricerca e salvataggio nella storia degli Usa, in favore di uno dei nostri incredibili Ufficiali di equipaggio - che è anche un Colonnello di grande prestigio - e che sono entusiasta di potervi annunciare essere ora SANO E SALVO!"

Idf: completata una serie di attacchi contro obiettivi regime a Teheran

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver completato una serie di attacchi contro "obiettivi del regime" a Teheran. "Poco fa le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno completato una serie di attacchi contro obiettivi del regime terroristico iraniano a Teheran", ha scritto l'esercito israeliano su Telegram. La notizia giunge dopo che i media iraniani hanno riportato attacchi contro aree residenziali a Teheran nelle prime ore del mattino. 

Axios: in corso mediazione per cessate il fuoco di 45 giorni

Secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli Stati Uniti, l'Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare a una fine definitiva della guerra. E' quanto scrive Axios. 

Due morti estratti dalle macerie a Haifa, ancora due i dispersi

Dopo ore di ricerche questa mattina sono stati ritrovati due corpi senza vita sotto le macerie di un edificio colpito ieri da un missile iraniano ad Haifa. Altre due persone risultano ancora disperse. Le ricerche dei dispersi - una coppia di anziani, il loro figlio e un'assistente domiciliare - sono proseguite per tutta la notte. Lo scrive la testata israliana N12. Il comandante del Comando del Fronte Interno, il generale di divisione Shai Klapper, ha dichiarato sul luogo dell'incidente durante la notte: "Si tratta di una situazione complessa che richiede operazioni di soccorso avanzate. Intendiamo agire con decisione, professionalità e accuratezza fino al ritrovamento dei dispersi. Stiamo impiegando le migliori risorse, menti e sforzi che le Forze di Difesa Israeliane, il Comando del Fronte Interno e le altre organizzazioni di soccorso". 

Media Iran: raid Usa-Israele vicino Teheran, almeno 13 morti

L'agenzia di stampa iraniana Fars, ripresa dai media internazionali, riferisce che le forze statunitensi e israeliane hanno bombardato due unità abitative nella città di Qaleh Mir, nella contea del Baharestan, uccidendo almeno 13 persone. La contea è un'area densamente popolata nella provincia di Teheran. Il governatore del Baharestan ha dichiarato alla Fars che le operazioni di rimozione delle macerie e di ricerca per soccorrere eventuali persone intrappolate sotto le macerie sono ancora in corso. 

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