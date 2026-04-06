Guerra in Iran, perché è importante il giacimento di gas di South Pars

Intanto, sembra che le possibilità di chiudere rapidamente il conflitto siano appese a un filo: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto oggi che martedì è la scadenza definitiva per l'Iran per fare un accordo: "Ho visto tutte le proposte che potete immaginare", ha spiegato il tycoon. Per Trump la proposta dell'Iran è un "grande passo", ma "non è sufficiente”, ha aggiunto ribadendo che l'Iran non può avere l'arma nucleare. "Vedremo cosa succede. La guerra potrebbe finire rapidamente se fanno alcune cose”.

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