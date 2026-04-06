Introduzione

Scadrebbe tra oggi e domani, 6 e 7 aprile, il tempo dato dal presidente americano Donald Trump all’Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz. Se non succedesse, in un post sul suo social Truth il tycoon ha minacciato di scatenare “l’inferno”, colpendo le centrali elettriche e i ponti iraniani. Poi, a Fox News, ha detto di valutare "l'ipotesi di far saltare tutto in aria e impossessarmi del petrolio", pur parlando di "una buona probabilità" di raggiungere un accordo. Stando ad alcuni rapporti dell’intelligence Usa visionati dall'agenzia Reuters, sembra però improbabile che lo Stretto riapra di qui a breve.