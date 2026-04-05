Trump: Accordo o salta il Paese. Teheran: Stai portando Usa a inferno

Iran, Trump: "Accordo in 48 ore o salta il Paese". Teheran: "Stai portando Usa a inferno"Mondo
Il presidente Usa ha sottolineato che potrebbe esserci presto un accordo con l'Iran. Se la situazione non dovesse sbloccarsi in fretta però, ha spiegato ancora, "faccio saltare tutto il Paese in aria". La risposta di Teheran: "Le tue mosse sconsiderate stanno trascinando gli Stati Uniti in un vero e proprio inferno per ogni singola famiglia"
Se l'Iran non raggiungerà un accordo entro 48 ore, "faremo saltare in aria l'intero Paese". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump nel corso di un'intervista concessa ad ABC News. Il tycoon ha affermato di aspettarsi che il governo iraniano raggiunga un accordo entro "giorni, non settimane. Se succede, succede. E se non succede, faremo saltare in aria l'intero Paese", ha detto. "Faremo saltare in aria il Paese, come ho detto, sarà il giorno del ponte e sarà il giorno della centrale elettrica in Iran". Alla domanda se ciò significasse che tra gli obiettivi ci sarebbero state anche infrastrutture civili, Trump ha risposto: "Non voglio parlarne". Il presidente Usa non ha escluso l'invio di truppe di terra in Iran. "Non credo sia necessario, ma non escludo nulla", ha spiegato. Poi, quando gli è stato chiesto se avrebbe esteso la scadenza per dare all'Iran più tempo per raggiungere un accordo di pace, Trump ha risposto: "Hanno tutto il tempo per trovare un accordo ma non vogliono trovarlo. Il loro intero Paese andrà distrutto", ha concluso.
La risposta di Teheran
Dopo queste dichiarazioni, Teheran ha risposto a Trump. "Le tue mosse sconsiderate stanno trascinando gli Stati Uniti in un vero e proprio inferno per ogni singola famiglia, e tutta la nostra regione brucerà perché insisti a seguire gli ordini di Netanyahu. Non illuderti: non otterrete nulla commettendo crimini di guerra", ha scritto il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf su X. "L'unica vera soluzione è rispettare i diritti del popolo iraniano e porre fine a questo gioco pericoloso".
La situazione ad Hormuz
"Martedì in Iran sarà la Giornata della centrale elettrica e la giornata del ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all'inferno - Vedrete! Sia lode ad Allah". Questo un messaggio postato su Truth dallo stesso presidente americano.
Trump: "Il pilota salvato in Iran è gravemente ferito"
Sullo stesso social, il numero uno della Casa Bianca ha fornito altri aggiornamenti relativi alla guerra in Iran. "Abbiamo salvato il membro dell'equipaggio/ufficiale dell'F-15, gravemente ferito e davvero coraggioso, dalle profondità delle montagne dell'Iran. L'esercito iraniano lo stava cercando con insistenza, in gran numero, e si stava avvicinando. È un colonnello molto rispettato", ha segnalato ancora il tycoon il quale ha anche annunciato per domani alle 19 (le 13 ora di Washington) "una conferenza stampa con i militari, nello Studio Ovale", proprio in merito alla missione di salvataggio del pilota del caccia F-15 abbattuto in Iran.
Approfondimento
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Stretto Hormuz, quali Paesi lo usano di più per gas e petrolio?
Nonostante la maggiore autosufficienza energetica acquisita negli ultimi anni, gli Stati Uniti continuano a importare 23 miliardi di dollari in gas e petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz chiuso dall'Iran. A pagare il conto più salato è tuttavia l'Asia, a partire da Cina e India che 'usano' il tratto di mare per quasi 200 miliardi. Di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 2 aprile 2026