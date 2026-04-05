Trump: Accordo o salta il Paese. Teheran: Stai portando Usa a inferno

Il presidente Usa ha sottolineato che potrebbe esserci presto un accordo con l'Iran. Se la situazione non dovesse sbloccarsi in fretta però, ha spiegato ancora, "faccio saltare tutto il Paese in aria". La risposta di Teheran: "Le tue mosse sconsiderate stanno trascinando gli Stati Uniti in un vero e proprio inferno per ogni singola famiglia"

Se l'Iran non raggiungerà un accordo entro 48 ore, "faremo saltare in aria l'intero Paese". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump nel corso di un'intervista concessa ad ABC News. Il tycoon ha affermato di aspettarsi che il governo iraniano raggiunga un accordo entro "giorni, non settimane. Se succede, succede. E se non succede, faremo saltare in aria l'intero Paese", ha detto. "Faremo saltare in aria il Paese, come ho detto, sarà il giorno del ponte e sarà il giorno della centrale elettrica in Iran". Alla domanda se ciò significasse che tra gli obiettivi ci sarebbero state anche infrastrutture civili, Trump ha risposto: "Non voglio parlarne". Il presidente Usa non ha escluso l'invio di truppe di terra in Iran. "Non credo sia necessario, ma non escludo nulla", ha spiegato. Poi, quando gli è stato chiesto se avrebbe esteso la scadenza per dare all'Iran più tempo per raggiungere un accordo di pace, Trump ha risposto: "Hanno tutto il tempo per trovare un accordo ma non vogliono trovarlo. Il loro intero Paese andrà distrutto", ha concluso.

La risposta di Teheran

Dopo queste dichiarazioni, Teheran ha risposto a Trump. "Le tue mosse sconsiderate stanno trascinando gli Stati Uniti in un vero e proprio inferno per ogni singola famiglia, e tutta la nostra regione brucerà perché insisti a seguire gli ordini di Netanyahu. Non illuderti: non otterrete nulla commettendo crimini di guerra", ha scritto il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf su X. "L'unica vera soluzione è rispettare i diritti del popolo iraniano e porre fine a questo gioco pericoloso".

La situazione ad Hormuz

"Martedì in Iran sarà la Giornata della centrale elettrica e la giornata del ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all'inferno - Vedrete! Sia lode ad Allah". Questo un messaggio postato su Truth dallo stesso presidente americano.

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