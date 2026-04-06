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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Iran, il capo dell'intelligence dei Pasdaran Majid Khademi ucciso in un raid

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L'annuncio è stato dato dal dal corpo delle Guardie della rivoluzione stesso, in un comunicato citato dai media iraniani. Khademi era stato nominato nel giugno scorso dopo l'uccisione di Mohammed Kazemi durante la guerra dei 12 giorni

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Il capo dell'intelligence dei Pasdaran, Seyed Majid Khademi, è stato ucciso in un raid attribuito a Usa e Israele: è quanto reso noto dal corpo delle Guardie della rivoluzione stesso, in un comunicato citato dai media iraniani (GUERRA USA-IRAN, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Khademi era stato nominato nel giugno scorso dopo l'uccisione di Mohammed Kazemi durante la guerra dei 12 giorni.  Nella nota dei Pasdaran si annuncia "il martirio del generale di divisione Seyed Majid Khademi, il potente e colto capo dell'organizzazione di intelligence del corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche". 

Katz: "Continueremo a dar loro la caccia uno ad uno"

"Continueremo a dar loro la caccia uno per uno", ha detto Israel Katz, ministro della Difesa israeliano, commentando l'uccisione del capo dei servizi segreti dei Pasdaran, a margine di un vertice con il capo di Stato Maggiore, Eyal Zamir. "Le Guardie Rivoluzionarie stanno sparando sui civili e noi stiamo eliminando i capi dei terroristi", ha aggiunto Katz citato dai media locali. 

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