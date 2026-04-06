L'annuncio è stato dato dal dal corpo delle Guardie della rivoluzione stesso, in un comunicato citato dai media iraniani. Khademi era stato nominato nel giugno scorso dopo l'uccisione di Mohammed Kazemi durante la guerra dei 12 giorni
Il capo dell'intelligence dei Pasdaran, Seyed Majid Khademi, è stato ucciso in un raid attribuito a Usa e Israele: è quanto reso noto dal corpo delle Guardie della rivoluzione stesso, in un comunicato citato dai media iraniani (GUERRA USA-IRAN, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Khademi era stato nominato nel giugno scorso dopo l'uccisione di Mohammed Kazemi durante la guerra dei 12 giorni. Nella nota dei Pasdaran si annuncia "il martirio del generale di divisione Seyed Majid Khademi, il potente e colto capo dell'organizzazione di intelligence del corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche".
Katz: "Continueremo a dar loro la caccia uno ad uno"
"Continueremo a dar loro la caccia uno per uno", ha detto Israel Katz, ministro della Difesa israeliano, commentando l'uccisione del capo dei servizi segreti dei Pasdaran, a margine di un vertice con il capo di Stato Maggiore, Eyal Zamir. "Le Guardie Rivoluzionarie stanno sparando sui civili e noi stiamo eliminando i capi dei terroristi", ha aggiunto Katz citato dai media locali.
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Stretto Hormuz, quali Paesi lo usano di più per gas e petrolio?
Nonostante la maggiore autosufficienza energetica acquisita negli ultimi anni, gli Stati Uniti continuano a importare 23 miliardi di dollari in gas e petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz chiuso dall'Iran. A pagare il conto più salato è tuttavia l'Asia, a partire da Cina e India che 'usano' il tratto di mare per quasi 200 miliardi. Di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 2 aprile 2026