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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Iran, Netblocks: "37 giorni senza internet, più lungo blackout mai registrato"

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©Getty

A confermarlo è stata l’organizzazione di monitoraggio indipendente in un post apparso sui social network

 

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Il blackout di internet imposto in tutto l'Iran, in vigore da oltre un mese, è diventato il più lungo blocco nazionale della rete mai registrato prima d'ora. A confermarlo è stata l’organizzazione di monitoraggio indipendente NetBlocks.

 

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Lo stop alla rete

“Il blackout di internet in Iran rappresenta ora il più lungo shutdown di rete su scala nazionale mai registrato in qualsiasi Paese, superando tutti gli altri incidenti comparabili in termini di gravità, essendo entrato nel 37° giorno consecutivo dopo 864 ore”, ha scritto proprio NetBlocks in un post apparso su X. In un secondo post, l’organizzazione ha poi precisato che altri Paesi hanno registrato in passato interruzioni intermittenti o regionali più prolungate, mentre la Corea del Nord non è mai stata collegata alla rete internet globale.

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Cosa c'è dietro al blocco di internet in Iran
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