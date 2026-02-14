Offerte Sky
Mondo

Cosa c'è dietro al blocco di internet in Iran

Roberta Cavaglià
©Getty

Da inizio gennaio, le cittadine e i cittadini non hanno accesso completo alla rete. Il regime lo concede solo a una piccola porzione di residenti per nascondere la violenza con cui ha represso le proteste. Le testimonianze della diaspora iraniana

